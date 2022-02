La durabilité est au cœur des projets immobiliers, et ce n’est plus négociable

Chaque promoteur immobilier revendique haut et fort aujourd’hui qu’il construit durable, mais est-ce réellement le cas ? Chez Eaglestone, une chose est sûre : on en a fait un incontournable cheval de bataille. Et ce n’est pas Jean-Luc Brossel, le responsable durabilité du promoteur basé à Bruxelles, qui dira le contraire. « Dès 2018, nous avons entamé une collaboration avec CO2logic, une société de consultance qui conseille les entreprises sur les démarches à adopter pour lutter contre le réchauffement climatique. Au bout du compte, le projet reçoit le label “CO2 Neutral” et est validé par Vinçotte. »