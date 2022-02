Les projets immobiliers énergétiquement au point ont la cote

Le covid mais aussi le prix du gaz et de l’électricité changent les envies et les besoins dans l’immobilier.

Le covid n’est pas encore totalement derrière nous qu’un autre problème a surgi : le prix de l’énergie. Et comme pour le virus, il a son influence sur le comportement des Belges dans leur recherche d’immobilier. « C’est, en effet, la grosse tendance du moment », confirme à ce sujet Philippe Mestach, responsable commercial du neuf chez Latour et Petit. « Dans le haut de gamme, en tout cas, les gens sont prêts à dépenser plus d’argent pour avoir une maison ou un appartement au top en matière de performances énergétiques. A tel point que nous conseillons aujourd’hui aux promoteurs d’investir entre 50.000 et 60.000 euros de plus dans leurs projets pour les rendre zéro énergie. » Géothermie, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques : tout doit y passer, car l’avenir sera aux énergies vertes et propres.