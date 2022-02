Le privé peut accélérer la cadence de la construction de logements sociaux

Il y a urgence en matière de logements sociaux en Région de Bruxelles-Capitale. Professeur aux facultés universitaires Saint-Louis, Nicolas Bernard n’y va pas par quatre chemins : « Si on veut atteindre les objectifs en termes de production de logements à vocation sociale, il faut absolument développer des collaborations avec les acteurs privés. C’est indispensable. Non seulement, la liste d’attente ne se résorbe pas, mais on ne parvient même pas à la stabiliser. On a dépassé les 50.000 ménages, les 100.000 personnes en quête d’un logement social. »

Nicolas Bernard et son collègue expert Edoardo Traversa s’interrogent sur le système actuel de taxation de la construction et recherchent les leviers qui pourraient remettre en cause la situation actuelle.