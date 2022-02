Le fils de Novak Djokovic… fan de Rafael Nadal: «Il sautait partout et levait le poing comme lui»

Comme il l’a annoncé ce mardi, Novak Djokovic pourrait renoncer à Roland-Garros et Wimbledon si les deux tournois exigent une vaccination obligatoire contre le covid-19. « Oui, c’est le prix que je suis prêt à payer », a déclaré le Serbe, interrogé s’il était prêt à sacrifier sa participation à de tels tournois en raison de sa position sur le vaccin, dans une interview diffusée mardi sur la BBC. « Je n’ai jamais été contre la vaccination, mais j’ai toujours défendu la liberté de choisir ce que vous injectez dans votre corps », a expliqué le N.1 mondial, qui ne souhaite pas être associé au mouvement anti-vax.

Dans cette même interview, il a expliqué comment il avait vécu la finale de l’Open d’Australie entre Medvedev et Nadal. Si sa femme Jelena supportait le Russe, son fils Stefan (7ans) avait opté pour l’Espagnol. Le champion serbe a d’ailleurs expliqué que son fils était fan de son rival. « Je ne voulais pas regarder le match parce que je voulais être sur le court… J’étais amusé parce que ma femme encourageait Medvedev et mon fils Nadal. Il sautait partout à chaque point de Rafa et levait le poing comme lui. Il m’a demandé il y a quelques jours quand était le prochain tournoi auquel Rafa et moi participerons tous les deux. J’ai dit : ‘ j’espère bientôt’. Mais je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu’il aimerait vraiment prendre une photo avec Rafa. »