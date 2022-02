La CSC lance une pétition pour exiger un "recrutement massif" dans le rail (2)

Des milliers de jours de récupération n'ont ainsi pu être pris par le personnel. "En décembre et janvier, pour la première fois dans l'histoire des chemins de fer, (ceux-ci) ont été confrontés à une réduction substantielle du nombre de trains", ajoute le syndicat. Si cette situation était principalement due à la pandémie de Covid-19, la CSC Transcom considère que le coronavirus "ne fait que masquer un problème structurel bien plus ancien dénoncé récemment par l'inspection sociale".

Les chemins de fer ont subi "depuis des années" des économies linéaires, principalement effectuées par le non-remplacement du personnel, dénonce la CSC Transcom dans un communiqué. "Toujours plus de voyageurs, plus de charge de travail avec toujours moins de personnel. Cela a fonctionné pendant des années", mais la limite semble atteinte, estime le syndicat chrétien.

Le plan du gouvernement pour l'avenir du rail est "ambitieux", juge la CSC Transcom, "mais pour déjà assurer l'existant, il faut du personnel et il le faut maintenant".

Pour faire entendre ses doléances au gouvernement, le syndicat lance une pétition qui plaide pour l'inscription dans les contrats de gestion de la SNCB et d'Infrabel, en cours de négociation, "de moyens humains à la hauteur des ambitions ferroviaires" ; l'allocation de "moyens financiers conséquents" aux deux entreprises ferroviaires afin qu'elles "puissent réellement recruter du personnel en suffisance pour travailler en toute sécurité et dans des conditions de travail normales", et enfin que ces moyens soient utilisés de manière prudente et raisonnable, en priorité pour recruter massivement du personnel.

La CSC Transcom lancera sa campagne jeudi depuis plusieurs gares de Wallonie et Bruxelles. Elle sera présente dès 07h00 du matin dans les gares de Saint-Ghislain et Waremme, à 08h00 dans celles de Jette, Mariembourg et Gembloux, à 10h00 à la gare de Jurbise et à partir de 13h00 dans les gares de Soignies et Liège-Saint-Lambert.