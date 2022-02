Podcast – Attentat déclencheur du génocide rwandais, la fin de l’histoire judiciaire ? La Cour de cassation française a validé le non-lieu ordonné en 2018 dans l’enquête sur l’attentat qui a déclenché le génocide de 1994 au Rwanda. Est-ce que cela signifie que les auteurs de l’attentat ne seront jamais inquiétés ?

Par la rédaction Publié le 16/02/2022 à 10:57 Temps de lecture: 1 min

Le point final d’une interminable saga judiciaire autour de l’attentat qui a déclenché le génocide de 1994 au Rwanda. La cour de cassation de Paris a validé le non-lieu ordonné en 2018. C’est la fin de plus de 20 ans d’instruction et d’enquête. La fin d’un dossier épineux au niveau diplomatique. Pour y voir plus clair et comprendre les conséquences de cette décision, on est allé voir Colette Braeckman, grand reporter au service monde et spécialiste de l’Afrique Centrale.