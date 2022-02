Touring lance une pétition nationale pour l'introduction du cliquet inversé

"Garantir sa mobilité et pouvoir se déplacer sur son lieu de travail, garder des contacts sociaux et profiter de ses loisirs est un droit et un besoin fondamental pour chacun. Et cela doit pouvoir se faire avec le libre choix de transport mais doit surtout rester plus accessible", justifie Touring dans sa communication, ajoutant que "l'automobiliste paie cher cet usage de la mobilité: chaque année, environ 20 milliards d'euros proviennent des taxes, prélèvements et accises sur la possession et l'utilisation de véhicules à moteur".

Et l'organisation d'insister sur les prix toujours plus élevés de l'énergie. Selon elle, l'électricité et le gaz naturel n'ont jamais été aussi chers, tandis que les prix des carburants à la pompe atteignent un niveau record. "Allons-nous bientôt payer 2 euros par litre?", s'interroge Touring qui demande au gouvernement de maintenir l'accessibilité des déplacements en voitures.