Alstom lance une nouvelle campagne de recrutement de 150 personnes en Belgique

Plus de 100 nouvelles recrues intégreront les équipes du centre d'excellence de Charleroi, pour rejoindre ses divisions Systèmes de sécurité ferroviaire et Électronique de puissance, principalement dans les domaines de la R&D, de l'ingénierie et de la gestion de projets, pour les marchés nationaux et internationaux. En parallèle, Alstom renforcera également ses activités à Bruges, avec quarante nouveaux postes dédiés à la fabrication des trains double étage M7 pour la SNCB.

Une première campagne de recrutement avait permis en 2018 l'embauche de 200 nouveaux employés à Charleroi et ensuite 180 autres à Bruges. Les équipes belges ont développé une expertise en signalisation et sécurité ferroviaire, mais aussi en systèmes de traction et solutions d'efficacité énergétique de pointe, souligne Alstom.