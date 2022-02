Coronavirus: une troisième dose pour les vaccinés Johnson & Johnson

Le vaccin « unidose » Johnson et Johnson ne l’est plus du tout. Ceux qui pensaient avoir choisi la formule permettant de ne pas devoir retourner dans les centres de vaccination ont dû le faire une seconde fois pour recevoir leur booster. Ils pourront le faire une troisième fois, comme le reste de la population afin de recevoir du Pfizer et du Moderna. La décision a été prise ce matin par les ministres de la Santé réunit en CIM.

L’avis du Conseil supérieur de la Santé (CSS) n’a pas été sollicité en amont car il n’existe pas de littérature scientifique sur la question. Aucun avis n’aurait donc pu être rendu, selon la task force vaccination. Même topo du côté de l’Agence européenne du médicament (EMA) qui ne s’est pas encore prononcée sur la pertinence d’une troisième dose pour les vaccinés J&J. Son avis est attendu à la fin du mois de février.