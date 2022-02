Un seul but, aucun dribble réussi dans la surface...: les chiffres accablants de la pire saison d’Eden Hazard (vidéo)

Mardi soir, Eden Hazard n’a eu droit qu’à huit petites minutes de jeu sur la pelouse du PSG. Une entrée au jeu à la 82e qui n’a pas changé le cours des choses, loin de là, et qui s’inscrit finalement dans la continuité de cette saison.

Quel niveau de gravité atteindrait la situation d’Eden Hazard au Real Madrid si la nouvelle règle des cinq changements n’était pas d’application ? Un niveau certainement très élevé ! Mardi soir, le Diable rouge est monté au jeu en même que Federico Valverde pour compléter les troisième et quatrième remplacements de Carlo Ancelotti. Sans cette facilité forcée par la pandémie en 2020, l’entraîneur italien aurait certainement déjà mis le Belge au placard. Car ce dernier n’a décidément plus d’impact sur le jeu, sur le scénario d’un match. Et cela s’amplifie forcément avec un temps de jeu réduit.

41,5

minutes par match : un temps de jeu historiquement bas

A Paris, Eden Hazard a participé à son 21e match de la saison avec le club madrilène. C’est autant que la saison passée et presque autant que lors de sa première saison (22) en Espagne. Etablir un bilan en ce mois de février est donc tout à fait pertinent.