Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 et ses voisins poursuivent leur redressement

Cofinimmo (118,60) suivait en regagnant 2% en compagnie de Aedifica (98,30) et WDP (35,12) qui remontaient également de 1,1% et 1%. AB InBev (56,27) et Ageas (44,99) étaient positives de 1,8% et 0,6% alors que KBC (76,66) reperdait 0,6%, écart également présent en Colruyt (36,03) alors que les résultats de Ahold Delhaize (27,32) étaient accueillis par une décote de 5,6%.

Solvay (110,45) et UCB (86,86) étaient positives de 1,4% et 0,8%, arGEN-X (263,10) et Galapagos (59,11) de 2% et 0,7%. Ackermans (170,20) et Melexis (87,95) s'appréciaient de 1,1% et 0,6%, Aperam (52,54) gagnant 1,3%.