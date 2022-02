Dries Van den Broecke a profité de sa première expérience olympique: «Je ne regrette rien, j’ai tout donné»

Van den Broecke était déjà parti à la faute dimanche dans la première manche du slalom géant. Mercredi, il occupait la 27e position à l’issue de la première manche. « Ma partie supérieure était solide, avec un bon temps intermédiaire, comme dans le géant. Mais cette fois j’ai pu finir mon ’run’. Dans la deuxième partie, j’ai skié avec un peu trop de respect, c’est pourquoi j’ai perdu trop de temps. Mais mon objectif, le top-30, était atteint.

La seconde manche n’a duré que quelques secondes. « J’étais bien parti, sans aucun doute », a raconté le skieur. « Malheureusement, j’ai ensuite commis une petite erreur. J’essayais de prendre le plus de vitesse possible dans les premières portes. Je suis resté trop longtemps sur un ski à un piquet, ce qui m’a catapulté dans les airs. J’ai essayé de me remettre sur mes lattes, mais mon ski s’est accroché trop lentement et je n’ai pas pu faire le virage. Mais je ne regrette rien, j’ai tout donné. »