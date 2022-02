À Paris, Thibaut Courtois était seul contre tous

Ce mardi 15 février était attendu par beaucoup de fans du ballon rond. C’était le retour de la Ligue des Champions avec une affiche de rêve, Paris Saint-Germain – Real Madrid. Une finale avant l’heure dès les huitièmes la faute à un tirage au sort douteux en décembre dernier. Si les attentes étaient grandes, la réalité elle, a été plus décevante. En effet, le Real Madrid n’a jamais existé durant la rencontre, pressé, étouffé, les Madrilènes ont été méconnaissables et n’ont même pas réussi à effectuer un tir cadré. Une prestation collective décevante pour les hommes d’Ancelotti qui peuvent encore espérer se qualifier au match retour le 9 mars prochain grâce à un seul homme, Thibaut Courtois.

Si le Real est encore en vie dans cette confrontation, c’est en grande partie grâce à son portier belge. Le Diable rouge a sorti le grand jeu et a multiplié les arrêts décisifs durant toute la rencontre. S’il a repoussé le penalty de Lionel Messi à la 60ème minute, et les différentes tentatives de Mbappé dont une frappe vicieuse qu’il l’a obligé à se coucher rapidement au sol comme il sait si bien le faire, le natif de Brée n’a pas pu arrêter la dernière tentative du champion du monde dans les arrêts de jeux. Une prestation tout de même saluée par le monde de la presse, notamment espagnole. Le quotidien Marca précise que le gardien belge a été le meilleur joueur de l’effectif et de très loin, il est comparé à un mur qui a soutenu son équipe pendant 93 minutes. Même son de cloche chez AS, ou l’on peut lire que Courtois a maintenu le Real en vie et qu’il est le seul point positif à retenir dans cette soirée décevante. Le Journal l’Equipe loue aussi la très bonne prestation du Merengue en lui attribuant la note de 8/10, la même que Marco Verratti et Kylian Mbappé, l’homme du match.