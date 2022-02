Discothèques, concert et consommation debout: les premiers assouplissements en France ce mercredi (infographie)

Vers une fin du port du masque ?

Les autorités françaises avaient déjà annoncé que dans les lieux où le pass vaccinal était demandé, le port du masque en intérieur ne serait plus obligatoire à partir du 28 février. Il ne sera plus nécessaire de garder son masque dans les événements culturels, au restaurant, dans les bars, au cinéma, etc. À noter que cet assouplissement n’est pas valable dans les transports. Il faudra toujours garder son masque dans les trains, bus, avions et autres lorsque vous vous trouvez en France.

Ce matin, le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé que le gouvernement envisageait la fin du masque en intérieur pour la mi-mars. Cela sera possible si la circulation du virus est « très faible ». Interrogé par Franceinfo, il a déclaré : « A la mi-mars, si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement, et si la circulation du virus est très faible, nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants, pour tout ou partie des lieux fermés, y compris sans pass ».

Le ministre de la santé a également parlé d’un assouplissement du pass vaccinal à partir de la même date. « Nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal, peut-être pas tout en bloc, peut-être qu’on gardera des mesures pour la fin mars début avril », a détaillé Olivier Véran. Il insiste sur le fait que la fin du covid n’est pas pour maintenant mais que la situation sanitaire « s’améliore nettement partout (…), donc c’est une nouvelle rassurante ». Le ministre français a tout de même rappelé qu’il y avait encore beaucoup de personnes malades dans les hôpitaux et que le nombre de morts au quotidien était encore trop important.