Stop à la publicité fossile qui nuit gravement au climat

Après plusieurs décennies d’alerte scientifique répétée, le lien entre la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, et le réchauffement climatique est incontestable. Le texte final de la COP26 en octobre dernier a marqué le début de la fin pour ces énergies fossiles. Il est donc assez logiquement attendu de nos autorités publiques de mettre tout en œuvre pour réduire drastiquement cette cause directe d’émissions de gaz à effet de serre. Surtout lorsqu’on sait, en outre, que 8,8 millions de décès sont directement liés à la pollution de l’air chaque année dans le monde (c’est plus que le tabac !). Pollution de l’air provoquée par la combustion de ces mêmes énergies fossiles…

Des publicités qui réchauffent le climat

Or, qu’on ne s’y méprenne pas, si la publicité peut paraître innocente dans la crise climatique, elle n’est pourtant pas une abstraction déconnectée du monde réel. Si les industriels dépensent des sommes colossales en frais publicitaires, c’est bien parce que cela fonctionne. The Global Carbon Project s’est ainsi penché sur l’impact climatique des campagnes publicitaires. Elle a démontré dans une étude de cas portant sur une simple campagne publicitaire d’Audi que ces publicités avaient entraîné une augmentation des ventes de voitures de 132.700 unités en Grande-Bretagne. En multipliant l’empreinte carbone de chaque article par le nombre de véhicules supplémentaires vendus, on parvient à une augmentation globale des émissions de gaz à effet de serre équivalant à 5.175.300 tonnes de CO2, soit ce qu’émet annuellement un pays comme l’Islande… et cela pour une unique campagne publicitaire !

Un recours massif au greenwashing pour retarder l’action

Tout comme l’industrie du tabac le faisait jadis, sans que cela ne choque personne, l’industrie fossile dans son ensemble déploie aujourd’hui toute son énergie pour tromper ses consommateurs sur une réalité susceptible de perturber son business model. Une enquête récente réalisée par les journalistes de De Smog aux Pays-Bas s’est penchée sur plus de 3.000 publicités émises sur les réseaux sociaux par six des plus grands exploitants d’énergies fossiles (Shell, Total Energies, Preem, Eni, Repsol and Fortum). Il s’est avéré que deux tiers des publicités peuvent être directement qualifiées comme pratiquant le greenwashing. Un exemple évocateur ? Le géant pétrolier Shell qui se présente comme « vert » dans 8 publicités sur 10, mettant massivement en avant les énergies renouvelables… Et cela, alors que 80 % de ses investissements sont aujourd’hui consacrés aux énergies fossiles. Face à cette vue biaisée de la réalité, le consommateur perçoit Shell comme un acteur de la transition énergétique, et oublie que la responsabilité de l’entreprise dans la crise climatique a été mise en évidence par la justice elle-même !

Énergies fossiles et tabac, même combat

Preuve qu’il s’agit d’un levier d’action, des municipalités ont déjà cheminé vers une interdiction. Amsterdam a ainsi décidé en décembre 2020 d’interdire dans son métro toutes les publicités liées à l’industrie fossile (pétrole, gaz, charbon) ainsi que pour les vols aériens. Il y a quelques mois, La Haye a pris une décision similaire dans son réseau de bus publics. L’enjeu devrait néanmoins dépasser l’échelon local. Si aujourd’hui le tabac ne peut plus afficher de messages publicitaires ou redorer son image en soutenant une équipe sportive, c’est notamment grâce à des décisions prises au niveau européen dès 1989.

Une nouvelle directive européenne pour contrer la publicité dite fossile, c’est précisément ce qu’exige la pétition lancée en octobre par Greenpeace et plus de 20 autres ONG. Elle a déjà obtenu plus de 170.000 signatures.