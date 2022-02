Thibaut Courtois au sommet de son art: l’étonnante statistique du gardien belge face à Lionel Messi

Cette « performance » n’est pas anodine étant donné que seulement deux autres gardiens peuvent en dire autant. Il s’agit de Diego Lopez (des arrêts effectués en 2008 et 2018) et un certain Ruben Martinez (2015 et 2017), qui était brièvement passé par le Sporting d’Anderlecht en 2017. Pour rappel, Lionel Messi a tenté 133 fois sa chance sur penalty. Son bilan ? 103 convertis pour 30 manqués depuis le début de sa carrière.