Bien nourrir l’humanité est une priorité: l’Europe doit légiférer le secteur de la viande

Le 23 février, après deux longues années d’atermoiements, la Commission européenne sortira une proposition de législation sur le devoir de vigilance sociale et environnementale des entreprises européennes et de leurs sous-traitants.

Le doublement de la production au cours des vingt dernières années a été rendu possible grâce aux innovations technologiques, aux manipulations génétiques et à des pratiques de plus en plus intensives. Le revers de la médaille ? La lourde empreinte environnementale, la souffrance animale, l’écrasement des paysans et l’épuisement des travailleurs.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

L’élevage des animaux génère près de 15 % des émissions de CO2 au niveau mondial, mobilise 70 % des terres agricoles et est l’une des principales causes des déforestations (ce qui, dans certains pays, provoque des incendies de plus en plus durs à contenir). Ces chiffres risquent d’empirer car on s’attend à une augmentation de la production de viande de 13 % d’ici la fin de cette décennie.

Les manipulations génétiques sont telles que les poulets croissent quatre fois plus rapidement avec moitié moins de nourriture, mais ce dopage est source de malformations et de problèmes de santé. Des millions de poussins, veaux et porcs sont sacrifiés avant même d’avoir atteint les abattoirs.

73 % des antibiotiques sont destinés aux animaux parqués dans des fermes industrielles pour les protéger de maladies mais leur efficacité s’amenuise car les bactéries mutent. Cette fuite en avant se traduit par de moindres protections pour les humains qui sont déjà 700.000 à mourir prématurément chaque année de germes résistants aux antibiotiques… À lire aussi Carte blanche: que serait l’Humanité sans la Nature?

La demande mondiale croissante de viande est soutenue par les graines de soja riches en protéines pour nourrir les animaux et dont les principaux producteurs sont les Etats-Unis, le Brésil et l’Argentine. Ces pays ne lésinent pas sur les pesticides – certains étant interdits en Europe à cause de leur dangerosité – pour démultiplier ces intrants. Une partie des fertilisants s’écoule hors des champs aspergés et termine sa course dans les mers. Leur toxicité est telle qu’ils asphyxient les écosystèmes marins où plus aucune forme de vie n’est possible.

L’élevage intensif est donc une menace pour la biodiversité. Il est largement responsable du fait qu’aucun des objectifs en matière de biodiversité définis en 2010 à Nagoya n’a été rencontré.

Empreinte sociale et environnementale

Une poignée d’entreprises gigantesques détient les marchés et est en mesure d’imposer des prix tellement bas aux agriculteurs qui leur fournissent que les subventions publiques sont parfois insuffisantes pour leur garder la tête hors de l’eau.

La pandémie a mis en lumière les piètres conditions de travail dans les abattoirs, terreau fertile pour la dissémination du virus en raison de lieux peu ventilés, de l’absence de distanciation, de la faible information dispensée à un personnel en position de force défavorable (souvent d’origine étrangère, parfois embauché par le biais d’agences intérimaires constituées pour contourner les lois sociales), etc.

L’élevage de bœufs est associé à des violences, voire des assassinats dans certains pays pour l’accès à la terre qui sera convertie en zones de pâturage.

Tandis que dans les années 1960, à peine 3 % de la viande produite traversaient les frontières ; ce sont désormais 11 % de la production totale, soit quelque 2 milliards d’animaux qui font l’objet du commerce international. On estime que 600 millions de personnes dans le monde (une majorité de femmes) vivent de l’élevage d’animaux qui seront vendus sur des marchés locaux ou destinés à nourrir la famille. La mondialisation du secteur favorisée par les accords commerciaux met en péril les revenus de ces familles et la stabilité de leurs communautés.