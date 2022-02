Détournement d’argent: l’épouse de René Tonneaux devra rembourser 750.000 euros à la Région wallonne

René Tonneaux était accusé d’avoir détourné plus de deux millions d’euros entre 2007 et 2016 au préjudice de la Région Wallonne. Cet ancien comptable de l’Office Wallon des Déchets, âgé de 71 ans, avait été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour des faits de détournement par fonctionnaire, faux et usage de faux, blanchiment et recel.

Son épouse, Marie Lepage, avait été condamnée à la même peine. Mais elle avait fait appel de la décision. La cour d’appel a confirmé cette condamnation mais a aussi prononcé une condamnation à rembourser 750.382 euros provenant de la vente d’un immeuble saisi par l’avocat de la Région Wallonne.