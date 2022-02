Idea: le retour d’expérience covid pour alimenter le bien-être

En mars 2020, comme la majorité des travailleurs belges, plus de 200 des 320 collaborateurs d’Idea, l’intercommunale de développement économique et d’aménagement du cœur du Hainaut, ont basculé dans le télétravail à 100 %. Comme des mesures de télétravail structurel et circonstanciel existent au sein de l’entreprise depuis 2018, fournir équipement et outillage pour permettre au personnel administratif de travailler à domicile dans les meilleures conditions possibles n’a pas été compliqué. Depuis quelque temps, les dirigeants de l’intercommunale se projettent dans l’après-covid afin d’organiser le retour progressif des travailleurs au siège montois.