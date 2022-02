Europ Assistance: «Notre capital est avant tout humain»

L’envie de migrer d’Auderghem au centre de Bruxelles ne date pas d’hier pour Europ Assistance. « Quand on faisait une enquête de satisfaction auprès du personnel, on avait toujours énormément de plaintes concernant la qualité de l’air, le bruit… Donc, quand le bail s’est terminé, on a sauté sur l’occasion pour partir », explique Hilde Goethuys, la directrice des ressources humaines. La priorité : régler les problèmes de l’ancien bâtiment et en profiter pour réinventer un espace qui correspond aux besoins actuels des travailleurs.