Le prix du gaz retombe

Le président russe a rencontré mardi le chancelier allemand Olaf Scholz et a ensuite déclaré qu’une issue diplomatique au conflit qui l’oppose à l’Ukraine était encore possible. Moscou a aussi annoncé un retrait partiel de ses troupes à la frontière ukrainienne. Le chancelier allemand a également reçu la confirmation de la Russie qu’elle resterait un fournisseur d’énergie fiable.

