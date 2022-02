Ils ont changé de job pour leur bien-être

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Camille a toujours rêvé d’être avocate en droit des affaires. Loin des tribunaux et des plaidoiries en toge qui forgent la représentation que se fait le grand public du métier, la négociation et la rédaction de contrats l’ont toujours animée. Tout au long de son parcours universitaire, elle choisit donc méthodiquement chaque option et chaque cours qui la mèneront sur cette voie.