Comment retourner au travail et s’y sentir bien

Après la crise sanitaire, permettre aux travailleurs de se sentir bien au travail, dans un système désormais hybride de présentiel et de distanciel, nécessite une adaptation des pratiques managériales. Enjeu central : maintenir le lien entre les collaborateurs et entretenir le sens du travail effectué.

Alors qu’on semble enfin voir le bout du tunnel, le bien-être au travail s’invite dans toutes les conversations et rencontres professionnelles. « Au sein de l’ADP Liège, le signe que la crise sanitaire a accentué la préoccupation pour le bien-être au travail est visible dans le fait que, depuis de nombreux mois, c’est la thématique de la plupart des événements que nous organisons régulièrement en fonction de l’actualité et de la demande de nos membres », explique Nathalie Bologne, présidente de cette association qui regroupe 160 professionnels des ressources humaines. « Le dernier colloque portait sur ce que la crise avait généré dans les équipes RH mais aussi, plus généralement, au sein des entreprises. On a parlé de résilience, mais aussi de nutrition, un élément qui peut participer à la gestion du stress et à la maîtrise de la fatigue, par exemple.