L’épilepsie, une maladie courante encore à démythifier

Son histoire pourrait se résumer à 4.000 ans d’ignorance, suivis de 100 ans de connaissance, de superstition et de stigmatisation. Longtemps, l’épilepsie a été considérée comme « le courroux des dieux », justifiant l’enfermement des personnes concernées en asile psychiatrique. La recherche et la médecine ont depuis, fort heureusement, évolué. « L’épilepsie est une maladie neurologique qui n’est associée à aucune altération intellectuelle », insiste d’emblée le Pr Gianni Franco, neurologue au CHU UCL Namur-Dinant. « Dans notre cerveau, les neurones interagissent entre eux par des signaux chimiques et électriques. Chez les épileptiques, un groupe de neurones se met à communiquer sans qu’on lui demande. Ils induisent une décharge anormale et spontanée, ce qui provoque une crise ». On parle de maladie épileptique lorsque cette crise se répète au moins une fois. L’épilepsie touche une personne sur 150 dans notre pays, 60.000 Belges seraient ainsi concernés, à tout âge.