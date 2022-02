Une fillette retrouvée sous un escalier deux ans après sa disparition: ce que l’on sait

Une fillette de 6 ans a été retrouvée ce mardi par la police new-yorkaise, rapportent les médias américains. Elle a disparu lorsqu’elle avait 4 ans en juillet 2019. Les autorités ont informé qu’ils ont retrouvé la petite fille sous l’escalier dans la maison de son grand-père, Kirk Shultis Senior, dans une petite pièce que la police décrit comme petite, froide et humide.

Au moment de sa disparition, ses parents biologiques, Kimberly Cooper et Kirk Shultis Junior, venaient de perdre la garde de Paislee et de sa grande sœur. Lorsque les autorités sont venues la chercher pour la conduire chez son tuteur légal, la petite fille de 4 ans n’était plus là et ses parents non plus. La police soupçonnait que ces derniers soient responsables de sa disparition. Une piste qui avait été rapidement écartée.