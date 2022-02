Sommet européen à Bruxelles ces jeudi et vendredi: les perturbations attendues

Les dirigeants de l’Union européenne et de l’Union africaine se rencontreront au Conseil de l’Union européenne les 17 et 18 février 2022. Un sommet non sans conséquences pour les Bruxellois. Voici les perturbations attendues.

Un sommet des dirigeants de l’Union européenne et de l’Union africaine aura lieu ce jeudi et ce vendredi à Bruxelles. Ce sommet qui doit, entre autres, relancer un partenariat essoufflé et menacé par les appétits de la Chine et de la Russie aura des conséquences sur la mobilité à Bruxelles ces 17 et 18 février.

En effet, un périmètre de sécurité sera mis en place aux endroits suivants durant ces deux jours :

– Rond-point Schuman ;

– Rue Froissart du numéro 101 au 143 ;

– Rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et le « Résidence Palace »

Les rues suivantes seront mises en circulation locale :

– Rue Archimède entre la rue Stevin et le rond-point Schuman ;

– Avenue de Cortenbergh, entre la rue Stevin et le rond-point Schuman (accès limité lors des passages des escortes – accès autorisé uniquement via l’avenue de la Joyeuse Entrée) ;

– Rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman ;

– Avenue d’Auderghem, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman ;

– Rue Breydel.

Il est à noter que la circulation et les stationnements en surface seront strictement interdits dans les périmètres de sécurité aux dates et lieux susmentionnés (avec une prolongation possible), et ce pour tous les types de véhicules :

– A l’intérieur des périmètres de sécurité ;

– Dans les rues où seule la circulation locale est autorisée :

– Sur les trajets empruntés par les délégations ;

– Chaussée d’Etterbeek, entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant ;

– Rue Van Maerlant ;

– Rue Belliard, entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem.

Il est également à noter également que lorsque les périmètres seront installés, aucune livraison ne sera possible dans le périmètre de sécurité. Par ailleurs, aucun sac-poubelle ne pourra être déposé sur la voie publique aux dates mentionnées. Les commerçants seront invités à rentrer leurs terrasses situées dans le périmètre.

Les véhicules suivants auront accès au périmètre de sécurité :

– Les délégations officielles accréditées par le Conseil et/ou les services de police ;

– Les services de secours et de police ;

– Les riverains dûment accrédités par les services de police mais seulement via l’avenue d’Auderghem

Les piétons suivants (riverains devant être munis d’un laissez-passer) auront accès au périmètre de sécurité :

– Les employés et commerçants munis de leur carte d’identité et d’un laissez-passer (demande à introduire via l’employeur) ;