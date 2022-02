Raphaël Hubert: «Cette source de revenus représente un mi-temps supplémentaire»

Le monde de la nuit, comme celui de la sécurité, Raphaël Hubert, âgé de 40 ans, y a plongé très jeune. C’est donc d’un très bon œil et même avec un réel plaisir qu’il s’apprête à reprendre du service comme agent de sécurité à l’entrée du Doctor Jack, à Braine-l’Alleud, ce vendredi soir.

« J’ai toujours aimé le monde de la nuit », commente Raphaël. « J’ai commencé à y travailler comme serveur puis comme ramasseur de verres. Tout d’abord par nécessité financière, car je suis devenu père très jeune, puis par goût. Voici onze ans, j’ai décidé de devenir agent de sécurité. Depuis 7 ans, je cumule. Cinq jours par semaine, je preste pour un employeur et les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, j’ai mon emploi complémentaire dans la discothèque. A partir de 21 heures, avec mon collègue, on accueille les clients. Quand les gens s’amusent, on travaille, mais j’aime ça. »