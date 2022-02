Barcelone-Naples, la belle vitrine de l’Europa League

C’est drôle, finalement, que la simple évocation d’un duel entre le FC Barcelone et Naples suscite de l’excitation et ce, quelles que soient les circonstances de cette opposition. La tradition du jeu, du foot vu aussi comme un spectacle ou encore le nom des grands, très grands joueurs passés dans ces deux clubs permettent finalement de le comprendre aisément. Depuis un poste d’observation inégalable, Diego Armando Maradona sera lui aussi, à n’en pas douter, un spectateur passionné et attentif de ce duel romantique, aux nombreuses promesses.