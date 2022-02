Pénurie de puces électroniques - La production Volkswagen amputée de près de moitié l'an dernier à Wolfsburg

"D'un côté, le groupe atteint des records", a déclaré Daniela Cavallo lors d'une réunion en ligne des employés. "Mais en même temps, la marque Volkswagen et notre site historique de Wolfsburg traversent une grave crise."

"Aucune usine n'a autant souffert du manque de puces que Wolfsburg", car les modèles électriques fabriqués dans l'usine de Zwickau (est) et les marques plus profitables Porsche et Audi ont eu "la priorité", a-t-elle affirmé.