Hanne Desmet après sa 4e place sur 1.500m aux JO: «J’espérais plus, mais le niveau était très élevé»

« J’ai un sentiment mitigé avec cette quatrième place. J’espérais plus dans cette finale mais le niveau était très élevé. Avec trois championnes olympiques sur le podium, prendre la quatrième place n’est certainement pas une mauvaise chose », a assuré Desmet. « J’ai voulu attendre la fin pour tenter quelque chose. À deux tours de la fin, il n’y avait plus de place pour passer et j’ai lancé mon dépassement un peu trop tard. »

Avant d’atteindre la finale, Desmet avait terminé à la deuxième place de son quart de finale et de sa demi-finale, deux fois derrière la Néerlandaise Suzanne Schulting, son amie et partenaire d’entraînement. « Suzanne et moi n’avons certainement pas de stratégie commune, même si nous réagissons chacune différemment par rapport aux autres shorttrackeuses. Nous travaillons beaucoup et nous nous rendons meilleures. Mais, au bout du compte, mon objectif est de devenir la meilleure. Pour ce faire, je dois encore gagner en force et en vitesse. »