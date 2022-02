Bruxelles: voici les premières images des nouvelles stations de la ligne de métro 3 (photos)

Alors que les travaux de la première phase de transformation entre Albert et Gare du Nord sont en cours, la seconde phase de construction, entre Gare du Nord et Bordet, fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme et d’environnement. Celle-ci concerne la construction d’un tunnel de 5 km, de 7 stations de métro et d’un dépôt pour le remisage et l’entretien des métros à Haren.

En juillet 2021, le comité d’accompagnement a officiellement validé l’Etude d’incidences réalisée par le consortium Aries-Tractebel, bureau d’études indépendant et agréé par la Région de Bruxelles-Capitale.

Le bureau d’études a rendu ses conclusions concernant le projet Métro 3 après avoir analysé pendant près de deux ans toutes les incidences potentielles du projet selon plusieurs paramètres : mobilité, sol, air, eau, climat, paysage et patrimoine, déchets, santé, acoustique et aspects économiques. Cette Etude d’incidences confirme le projet, tout en réaffirmant que le métro est la meilleure solution pour répondre aux futurs besoins de mobilité à Bruxelles. Elle approuve également la technique de réalisation, l’emplacement des entrées ainsi que les dimensions des stations, du dépôt et du tunnel.

La majorité des recommandations émises sont prises en compte dans la demande de permis. Grâce aux recommandations de l’Etude d’incidences, les émergences des stations Liedts et Verboekhoven ont évolué. Les autres adaptations portent principalement sur la complémentarité avec les autres modes de transport, l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) et les aspects environnementaux comme la pose de toitures vertes, de panneaux photovoltaïques et un système de gestion des eaux pluviales et souterraines.

Exposition informative

Pour informer au mieux les riverains, les commerçants et la population, une exposition informative itinérante a été mise sur pied par Beliris et la Stib. Elle aura lieu, à des dates différentes, dans les communes concernées : Schaerbeek, Haren (Ville de Bruxelles) et Evere. Durant les 5 journées d’information prévues, les visiteurs prendront connaissance du projet et pourront poser toutes leurs questions aux équipes techniques présentes.

- Schaerbeek : le mercredi 16 de 17h à 20h et le jeudi 17 février 2022 de 17h à 21h à la salle du Musée de l’Hôtel communal, place Colignon ;

- Haren : le mardi 22 février 2022 de 17h à 20h à la grande salle du centre communautaire De Linde, rue de Cortenbach 7 ;

- Evere : le mercredi 2 de 17h à 20h et le jeudi 3 mars 2022 de 17h à 21h à la salle Brel de la maison communale, square Servaes Hoedemaekers.

Il est à noter que deux nocturnes jusque 21h sont organisées le jeudi à Schaerbeek et à Evere pour permettre aux commerçants de venir rencontrer les équipes. L’exposition sera aussi en accès libre à Schaerbeek, le vendredi 18 février, de 13h à 18h.