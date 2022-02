JO d’hiver: une fondeuse ukrainienne deuxième athlète contrôlée positive

La fondeuse a été suspendue provisoirement et a encore le droit de demander l’analyse de l’échantillon B.

La fondeuse ukrainienne Valentyna Kaminska a été contrôlée positive au mésterolone et à la méthylhexanamine et l’heptaminol lors d’un contrôle antidopage aux Jeux Olympiques de Pékin, a annoncé mercredi l’ITA, l’instance en charge des contrôles antidopage durant les JO.

Kaminska, 34 ans, a subi un contrôle le jeudi 10 février et a été testée positive au mésterolone, des stéroïdes anabolisants, et à la méthylhexanamine et l’heptaminol, d’autres stimulants.