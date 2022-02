Planifier une politique pragmatique et socialement acceptable pour atteindre nos objectifs climatiques

L’argumentaire de Maarten Boudry s’articule autour de la critique de The Limits to Growth (1972). Cette étude pionnière, menée par Dennis Meadows et son équipe du Massachusetts Institute of Technology, présente des scénarios possibles d’évolution de l’interaction entre l’économie et les ressources limitées de la planète, sur la base d’un modèle physique. Malgré la relative simplicité de ce modèle, et contrairement à ce qu’affirme Boudry, les tendances tirées du scénario « business as usual » correspondent assez bien aux observations empiriques [1].

Le 5 janvier est parue dans Le Soir une carte blanche de Maarten Boudry , chercheur en philosophie, intitulée « Comment l’humanité détourne les catastrophes écologiques ». L’article contient une multitude d’affirmations péremptoires et d’approximations douteuses visant à défendre l’idée selon laquelle la solution aux problèmes environnementaux et d’approvisionnement en ressources est technologique. La croissance du produit intérieur brut (PIB), en tant que moteur de l’innovation, serait alors nécessaire.

Boudry soutient que les conclusions de The Limits to Growth , selon lesquelles de nombreuses ressources vont finir par contraindre la croissance économique, sont erronées. En particulier, il reprend la critique la plus souvent avancée : l’avènement de solutions technologiques et les corrections de prix par le marché, non prises en compte dans le modèle de Meadows, en fausseraient les résultats. Boudry en veut pour preuve que « les matières premières sont devenues meilleur marché et plus abondantes ». Cette affirmation se base sur l’indice de Simon, qui correspond au prix d’un panier moyen de ressources divisé par le revenu horaire moyen (corrigé de l’inflation) [2]. Or cet indice souffre de sévères lacunes: il ne considère pas le coût des externalités négatives et de la finitude des ressources non incluses dans le prix de marché [3, 4]. Le renouvellement des matières premières minérales se déroulant sur des échelles de temps géologiques, leur extraction passera un jour ou l’autre par un maximum : pour le pétrole conventionnel, la phase de décrue est déjà entamée [5].

De plus, contrairement à ce que Maarten Boudry semble croire naïvement, aucune solution technologique n’a permis de réduire de façon globale et significative la pollution environnementale induite par les activités humaines. A ce jour, 74% du milieu terrestre est « sévèrement altéré » par les activités humaines en général, avec pour résultat que le taux d’extinction des espèces a atteint un niveau sans précédent dans l’histoire de l’humanité [6].

Boudry affirme que la croissance économique est nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES). Or, historiquement, le PIB est corrélé à la consommation d’énergie, donc aux émissions de GES [7]. La possibilité d’un découplage rapide et pérenne entre émissions de GES et PIB reste hypothétique [8].

Boudry substitue à « des prophéties de malheur » un messianisme technologique déconnecté de la réalité. Au-delà du caractère hypothétique de solutions non explicitées et des échelles de temps très longues qu’implique leur développement (rappelons qu’au rythme actuel, notre budget d’émissions de GES pour rester sous les +1.5°C à l’horizon 2100 sera atteint dans environs dix ans [9]), les gains apportés sont très souvent amoindris par des effets rebonds liés à nos modes de consommation. Par exemple, le poids moyen des véhicules neufs vendus en France est passé de 750 kg en 1960 à 1.240 kg en 2019 à mesure que l’efficacité des moteurs augmentait [10]. Une étude récente estime ainsi que l’effet rebond réduit en moyenne de 71% les gains d’énergie attendus [11].

Boudry postule en outre que l’innovation technologique nécessite la croissance du PIB, encore faudrait-il l’argumenter. Preuve supplémentaire qu’il ne maîtrise pas son sujet, notons cette confusion entre décroissance et récession: l’humanité aurait subi une « cure de décroissance mondiale jamais vue » durant la crise sanitaire. Rappelons la définition proposée par Jason Hickel [12]: La décroissance est une réduction planifiée de l’utilisation de l’énergie et des ressources visant à rétablir l’équilibre entre l’économie et le monde du vivant, de manière à réduire les inégalités et à améliorer le bien-être de l’Homme . Une situation économique bien différente de celle de la pandémie, qui relève de la récession subie. Enfin, Maarten Boudry semble imaginer que la croissance du PIB n’est qu’une question de volonté. Pourtant, la possibilité même de croissance pourrait s’avérer compromise du fait des contraintes énergétiques et des effets des changements climatiques [13].

Plutôt que de se focaliser sur un agrégat unique et des innovations hypothétiques, mieux vaut établir une stratégie systémique sur la base des moyens dont nous disposons, en tenant compte des contraintes auxquelles nous faisons face, en particulier la diminution des ressources en hydrocarbure et le risque climatique. C’est justement ce que propose en France le think tank The Shift Project dans son Plan de transformation de l’économie française: un ensemble cohérent de propositions visant à réorganiser tous les secteurs de l’économie française pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Ce plan prévoit entre autres une création nette de 300.000 emplois en France à horizon 2050 [14] et la diminution de la précarité énergétique des ménages grâce à des rénovations massives du parc immobilier [15].

Les problèmes que soulève la double contrainte carbone (contrainte climatique et d’approvisionnement) sont avant tout politiques. Aussi, le solutionnisme qui consiste à ne rien changer en espérant l’avènement d’une technologie salvatrice n’est qu’une excuse à l’inaction. Pour opérer une transition énergétique rapide en Belgique et en Europe, l’enjeu n’est pas de choisir entre croissance et décroissance, mais de planifier une politique pragmatique et socialement acceptable pour atteindre nos objectifs climatiques en nous adaptant aux effets des changements climatiques et aux contraintes énergétiques.

