Au Barça, l’espoir est de retour après l’énorme déception vécue en Ligue des champions

Eliminé de la Ligue des Champions dès la phase de groupe, le FC Barcelone retrouve l’Europa League, compétition à laquelle il n’avait plus pris part depuis la saison 2003-2004.

Nous sommes début décembre, les Catalans sont deuxièmes de leur groupe E, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Il leur reste à gagner le sixième et dernier match de la phase de groupe pour valider leur ticket. Détail important, ce dernier se joue à l’Allianz Arena, temple presque indomptable du Bayern Munich. Sèchement battu 0-3 au Camp Nou lors du match aller, les chances de s’imposer paraissent faibles pour Xavi et ses hommes. L’humiliation si forte reçue à l’été 2020 (2-8) résonne encore dans toutes les têtes lorsque le Barça doit affronter les Bavarois. L’écart entre les deux clubs est si grand que le miracle n’a pas lieu, les Blaugranas sont à nouveau battu sur le score de 3 à 0. En s’imposant de son côté face au Dynamo Kiev, Benfica passe alors second du groupe ce qui a pour conséquence d’envoyer le grand FC Barcelone en Europa League.

Il y a de nombreuses raisons à cet échec. Premièrement, le club s’est retrouvé dans une situation très compliquée suite au mandat de l’ex président, Josep Maria Bartomeu. Le chef d’entreprise espagnol, nommé à la tête du club en janvier 2014 a été très décrié pour sa gestion financière. Il annonce sa démission en octobre 2020 et laisse le club dans une situation économique désastreuse. L’exemple le plus frappant de cette détresse n’est autre que le départ du génie argentin, Lionel Messi. Le contrat de la Pulga n’a pas pu être reconduit faute de moyens, un véritable tremblement de terre pour les socios catalans. Perdre son leader, son meneur de jeu, a des conséquences lourdes, surtout sur le plan sportif.