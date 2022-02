PS-FGTB: fracture à gauche, avec risque de rupture

La FGTB ne passe rien à la réforme du marché du travail. Thierry Bodson n’épargne pas le PS. Prochain test de résistance pour l’alliance parti-syndicat : la loi de 1996 sur la formation des salaires. La FGTB veut la réformer en profondeur. Sinon ? On passera de la fracture à la rupture. Tout cela sous l’œil du PTB.

On n’est pas en France, ce n’est pas la présidentielle, c’est chez nous, entre le PS et la FGTB : la division à gauche. Déjà, les deux composantes de ce que l’on appelle historiquement « l’Action commune » – complétez avec la Mutualités – étaient en froid. Ni l’accord de gouvernement Vivaldi, ni l’exercice budgétaire l’an dernier, ni l’accord interprofessionnel conclu il y a quelques mois sous l’œil de l’exécutif fédéral n’avaient été du goût des responsables de l’organisation syndicale, à commencer par son président, Thierry Bodson. Mais là, la coupe est pleine. Encore un effort, et elle déborde. Voyons…