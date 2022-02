Les paradoxes du jeu du SC Charleroi

Alors qu’ils progressent dans le jeu, les Zèbres veulent désormais combiner beau jeu et succès. Dès samedi contre l’Union.

Le Sporting de Charleroi a concédé son huitième revers de la saison au FC Bruges. Pour la cinquième fois sur huit, il s’agit d’une défaite contre une formation issue de l’actuel Top 4. Pourtant, dans le jeu, les Zèbres montent en puissance. Dimanche, les hommes d’Edward Still ont d’ailleurs posé énormément de soucis à leurs opposants. D’abord disposés avec un bloc bas – moins fréquent pour les pensionnaires du Mambourg –, les Sambriens n’ont quasiment pas laissé d’espaces aux Brugeois en première mi-temps. Toutefois, il a suffi d’un pressing plus haut sur le terrain pour libérer des espaces et « offrir » le 1-0 à Rits au terme d’un contre.