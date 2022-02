Un cas du variant hybride «deltacron» détecté au Royaume-Uni, Yves Van Laethem fait le point

Un variant hybride a été découvert à Chypre puis au Royaume-Uni. Doit-on s’inquiéter ? Emmanuel André et Yves Van Laethem font le point.

En effet, pour l’expert belge il faut rester attentif mais étant donné la surveillance accrue des autorités sanitaires britanniques, « si on en trouve un seul alors que l’Angleterre a une politique de recherche très détaillée, cela restera quelque chose d’anecdotique », conclut-il.

D’abord apparu à Chypre, le « deltacron » fait à nouveau craindre le pire même si à l’heure actuelle, « on ne s’attend pas à voir ce variant prendre une place significative », estime Yves Van Laethem à nos confrères de Sudinfo.

A la page du 10 du rapport publié ce mardi par l’UZ Leuven et tweeté par Emmanuel André ensuite, il est indiqué que lors de précédents rapports faisant état de ce variant hybride à Chypre, « une telle souche hybride est très probablement le résultat d’une contamination de laboratoire et non un nouveau variant inquiétant ».