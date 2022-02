Qui est Banksy, ce super-héros de l’ombre qui affole le marché de l’art?

Une sérigraphie du célèbre « Thrower » de Banksy, estimée entre 170.000 et 250.000 euros, sera mise aux enchères ce jeudi à São Paulo. Les faux pleuvant sur le marché de l’art, mieux vaut s’assurer de son authenticité, alors même que son auteur continue à avancer masqué.

C’est un petit bouquet champêtre. On voit trois ou quatre marguerites à l’avant-plan, et le feuillage d’un Ruscus d’Italie derrière, qu’on imagine d’un vert vif et profond. C’est tout sauf une nature morte. C’est l’opposé d’une nature morte. Parce qu’il y a ce type en casquette à côté, ce rebelle, ce casseur qui brandit son bouquet comme un cocktail Molotov. Comme une pierre. Un truc qui va faire mal.