Tour d’Andalousie: le Belge Rune Herregodts remporte la première étape, sa 2e victoire professionnelle

Le jeune Alostois, 23 ans, s’est imposé devant l’Américain Stephen Bassett (Human Powered Health), 2e, et l’Espagnol Ander Okamika (Burgos-BH), 3e.

Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) a remporté la première étape du Tour d’Andalousie cycliste (2.Pro) disputée mercredi sur 200,7 km entre Ubrique et Iznájar en Espagne. Dans la bonne échappée, Lindsay De Vuylder (Sport-Vlaanderen Baloise) termine 5e à 15 secondes.

C’est la deuxième victoire professionnelle pour Rune Herregodts après un succès au Tour de Drenthe l’an dernier pour sa dernière course de 2021. Pour sa première course de 2022, il ouvre le compteur de victoires pour la formation Sport-Vlaanderen Baloise et endosse le premier maillot de leader de cette Ruta del Sol.