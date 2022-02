L’Otan renforce sa présence à l’Est, l’Ukraine prête à se «défendre» face à la Russie

Les Occidentaux s’inquiètent depuis des semaines des risques d’une attaque de l’Ukraine par la Russie, qui a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de ce pays : une situation explosive au cœur de la pire crise avec Moscou depuis la fin de la Guerre froide.

Par Belga et AFP

La situation sécuritaire actuelle est devenue la nouvelle norme en Europe », a indiqué mercredi le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, lors de la conférence de presse qu’il a tenu au terme de la première journée d’entretiens des ministres de la Défense, faisant référence aux tensions qui opposent la Russie et l’Occident au sujet de l’Ukraine.

L’Occident ne voit pas de désescalade russe

L’armée russe a annoncé la fin d’exercices et le départ de soldats de la péninsule annexée de Crimée, au sud de l’Ukraine, publiant une vidéo affirmant montrer des wagons chargés de matériel militaire quittant la zone de nuit. Une annonce similaire avait été faite la veille.

Le Bélarus a aussi promis mercredi que tous les soldats russes déployés sur son territoire dans le cadre de manœuvres quitteraient le pays à la fin prévue de ces exercices le 20 février.

Mais du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, au secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, les Occidentaux affirment ne pas constater la désescalade annoncée. « Au contraire, il apparaît que la Russie continue de renforcer sa présence militaire », a affirmé M. Stoltenberg ce mercredi à Bruxelles.

Il a ajouté que l’Alliance transatlantique comptait envoyer des renforts militaires sur son flanc est « pour défendre tous ses alliés ». Le Comité militaire, l’instance militaire suprême de l’Alliance devrait se prononcer « d’ici les prochaines semaines » sur le renforcement de la présence otanesque sur le flanc est, selon M. Stoltenberg.

Le chef de l’Otan a exhorté la Russie « à choisir la voie de la diplomatie, à inverser immédiatement le processus de renforcement de son dispositif et à retirer ses forces de l’Ukraine, conformément à ses obligations et engagements internationaux ». « Nous restons attachés à notre double approche à l’égard de la Russie : dissuasion et défense solides d’une part, ouverture au dialogue d’autre part », a-t-il indiqué.

Dans ce cadre, M. Stoltenberg a demandé une nouvelle rencontre avec Moscou dans le cadre du Conseil Otan-Russie (COR) prochainement. Cet organe a été établi comme mécanisme de consultation et de coopération entre les deux parties. « Nous ne constituons aucune menace, nous ne faisons que répondre à la Russie. Toutes nos actions sont défensives », a-t-il insisté.

« Nous avons constaté que les cyberattaques et les mouvements de troupes russes sur le terrain persistent », a affirmé le secrétaire général de l’Alliance. « Des observations satellites ont prouvé que les troupes russes et leurs équipements étaient toujours présents (à la frontière ukrainienne) », selon M. Stoltenberg.

L’Otan a soumis à la Russie des propositions visant à renforcer la sécurité de tous les pays de la région euro-atlantique et a affirmé ne pas avoir eu de réponse, ce que Moscou a réfuté. « Nous encourageons vivement la Russie à opter pour la diplomatie et la désescalade », a conclu M. Stoltenberg. Le conseil des ministres de la Défense de l’Otan se poursuivra ce jeudi.

L’Ukraine va se « défendre » contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a décrété une Journée de l’unité mercredi, est arrivé en hélicoptère pour assister à des manœuvres de son armée à Rivné (ouest), au cours desquelles des armes antichars livrées par les Occidentaux ont notamment été étrennées. « Je vous remercie de défendre notre Etat. Quand je vous regarde, j’ai confiance », a-t-il déclaré aux militaires présents.