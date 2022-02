Coronavirus: le débat sur l’obligation vaccinale s’essouffle et se cherche une porte de sortie

C’était déstructuré. Peut-être par excès de prudence ». Voilà comment un membre de la commission santé publique du Parlement fédéral résume l’audition ce mercredi de Pedro Facon, le commissaire Corona, qui a maintenu son idée de pass vaccinal (avec des balises juridiques) tout en ajoutant une mise en garde. « Si, à un moment donné, on estime qu’on pourrait avoir besoin de cet instrument, il faudra, comme on l’a fait avec le CST, un accord de coopération entre les différentes entités du pays. Or, un tel accord prend minimum quatre semaines. Il faut tenir compte de ces délais. Activer un instrument, cela prend du temps. Et quand on voit que certains instruments sont supprimés, il convient de réfléchir comment on pourrait les réactiver au cas où ».