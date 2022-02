Peter Sagan, la belle insouciance

Le maillot blanc qui épouse ses épaules trapues et son poitrail bodybuildé ressemble à celui qu’il a porté, sans discontinuer, entre les automnes 2015 et 2018. La patine du temps ne dénature jamais les couleurs de l’arc-en-ciel, même si la déclinaison chromatique est désormais plus discrète, cantonnée aux manches de sa nouvelle tunique. Une tenue aux accents colorés multiples, pas forcément harmonieux mais qui retient l’œil et l’attention. Qui lui ressemble donc. Peter Sagan, s’il n’a remporté que six maigrelets succès lors des deux saisons impactées par la pandémie, reste l’une des stars charismatiques du peloton, le seul champion de l’histoire à avoir enquillé trois titres mondiaux (2015-2016-2017).