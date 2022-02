Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue avec Umicore en vedette

Ageas (44,35) et KBC (76,28) cédaient par contre 0,85% et 1,06%, Colruyt (36,24) concédan 0,03%, influencée par le plongeon de 7,12% de Ahold Delhaize (26,86) après résultats.

Seize de ses éléments étaient en hausse, la vedette revenant à Umicore (35,50) et ses résultats record, avec une avance finale de 4,84% et un bond de 8,65% en séance. AB InBev (56,30) et Ackermans (171,40) suivaient avec des gains de 1,90% et 1,78%, les SIR Aedifica (98,95) et WDP (35,46) remontant de 1,75% et 2,01%.

Solvay (110,90) et UCB (86,82) restaient positives de 1,79% et 0,79%, arGEN-X (259,50) et Galapagos (59,20) gagnant 0,66% et 0,87%. Elia (116,90) et Melexis (88,15) remontaient de 1,04% et 0,80%, Aperam (52,22) et Sofina (350,20) de 0,66% et 0,81%.

Proximus (18,29) était positive de 0,80% et Telenet (31,94) négative de 0,06%, Orange Belgium (19,32) et Bpost (6,07) cédant par ailleurs 0,10% et 0,74%.

Les résultats de Xior (49,00) étaient salués par une hausse de 4,2%, Exmar (4,68) et Balta (3,49) progressant de 7,2% et 2,9%, Bekaert (42,36) et CFE (121,00) de 2,8% et 2,2%. Ter Beke (103,00) plongeait par contre de 6,3% supplémentaires après son avertissement de la veille.

Onward Medical (11,00) terminait inchangée après avoir bondi de 10% en matinée, Nyxoah (18,10) et Bone Therapeutics (0,50) remontant de 4,9% et 5,5%. Hyloris (15,95) était également positive de 4,2% alors que Fagron (15,36) abandonnait 4%.