Pierre Bertrand: «Militaire le jour, agent de sécurité le soir»

Crâne rasé, regard fixe et profond, dans son uniforme gris de la firme ESG Security et du haut de ses 50 ans, Pierre Bertrand en impose. Il est vrai que l’uniforme, c’est toute sa vie. Le jour, il est militaire à l’Ecole royale militaire, le soir et le week-end, il est agent de sécurité dans l’événementiel et les discothèques. Même s’il n’a jamais arrêté son activité complémentaire, ce week-end, c’est un peu une reprise pour lui.

« J’ai toujours aimé travailler la nuit. J’ai commencé à le faire il y a longtemps dans tous types de soirées », se souvient l’homme à double casquette. « En 2008, j’ai intégré ESG en complément de mon emploi à l’armée, qui me permettait de terminer relativement tôt. Financièrement, ce complément de revenus m’offre un vrai confort de vie. Et, afin de pouvoir passer du temps avec mes deux enfants, je choisis mes horaires de prestations. »