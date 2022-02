Union européenne, Union africaine: le sommet des cinq urgences

Quelque 80 délégations nationales sont attendues. Des retrouvailles sur fond de crises politiques et de déboires militaires.

Le sommet réunissant jeudi et vendredi à Bruxelles les dirigeants européens et africains aura des allures de retrouvailles : c’est à Abidjan, en 2017 que s’était déroulée la dernière rencontre de ce genre. Depuis lors, la pandémie et les restrictions sanitaires avaient rendu impossibles de telles réunions. Ce sommet-ci a été organisé par Charles Michel, président du Conseil européen, en accord avec Emmanuel Macron, la France assurant la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.