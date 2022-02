«Découvrir les multiples visages de César Franck»

Après quelques semaines de fermeture à cause des restrictions sanitaires, Flagey retrouve son public en ce mois de février avec l’un de ses rendez-vous phares : les Flagey Piano Days. Un festival qui explore brillamment le répertoire multiple du piano, mettant à l’honneur tant de jeunes talents que des artistes incontournables.

Comme chaque année, le programme est riche (lire par ailleurs). Parmi les propositions, un concert consacré à César Franck, dont on fêtera en décembre le bicentenaire de la naissance. À la barre : le pianiste belge Florian Noack et l’OPRL, qui interpréteront les Variation brillantes et les Variations symphoniques de Franck (à paraître au disque plus tard dans l’année) ainsi que la Symphonie de Chausson.

Cette année est un peu une année Franck pour vous. Que représente-t-il pour vous ?