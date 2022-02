Mises à sens unique, piétonnier... le plan qui va chambouler la mobilité dans le centre de Bruxelles

Ce dimanche 29 juin 2015, la Ville de Bruxelles inaugure son vaste piétonnier du centre. La majorité PS-MR du socialiste Yvan Mayeur vient de fermer à la circulation le boulevard Anspach entre les places De Brouckère et Fontainas. Le projet émerge dans la douleur. Les critiques pleuvent. Près de sept ans plus tard, son existence n’est plus remise en question. Au contraire, l’actuelle majorité PS-Ecolo-Défi s’apprête à aller un cran plus loin dans la logique de mobilité « apaisée ». En vigueur le 16 août prochain, son nouveau schéma de circulation comporte une batterie de mesures pour améliorer la qualité de vie. Le plan prévoit notamment des mises à sens unique, des filtres et des boucles de circulation. Les autorités cherchent surtout à s’attaquer au trafic de transit dans le Pentagone (40 %). Le nouveau schéma de circulation ne surgit toutefois pas de nulle part. Il constitue une des réalisations concrètes du plan régional Good Move, qui prévoit la réorganisation de la circulation à Bruxelles d’ici 2030.