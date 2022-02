Un projet de "village d'entreprises" axé sur les sciences de la vie à Wavre

Le projet se compose de deux pôles: aménagé sur une surface de 11 hectares, le pôle "Entreprises" accueillera des start-ups, des sociétés actives dans le secteur des sciences de la vie et des PME et PMI. Le second pôle, sur 6 hectares, regroupera des services avec un hôtel de 72 chambres, un restaurant pouvant accueillir jusqu'à 300 convives et d'autres infrastructures complémentaires.

"Parmi les nombreux atouts que présente le site, outre sa localisation stratégique, soulignons la taille exceptionnelle du terrain disponible, soit 17 hectares au total dont 110.000 m2 dédiés exclusivement au développement des entreprises, en particulier aux start-up et sociétés actives dans le Bio-tech, Med- tec et Pharma-Tec. Nous espérons aussi conclure avec un opérateur de cluster qui serait à même de pouvoir accueillir les nouvelles start-up ou spin-off, et promouvoir les synergies entre ses jeunes sociétés et les autres entreprises établies dans ce nouveau Business & Life Sciences Village.", indique Geoffroy Dumonceau, chief dévelopment officer de BVI.EU.