Visa pour la Flandre: Touche à mon panneau, pas à mon azote

Le coup était dans l’air et c’est son chef de bande qui l’a tiré. Ce week-end dans De Standaard, Fernand Huts, patron emblématique de Katoen Natie, une société logistique très puissante à Anvers, par ailleurs grand mécène et collecteur d’art, a visé rien de moins que la N-VA, son allié le plus fidèle des dernières décennies. Ce qui a suscité ce courroux ? La décision de la flamboyante ministre flamande N-VA de l’énergie ; Zuhal Demir, de supprimer l’octroi de subsides aux panneaux solaires pour les entreprises qui ont déjà reçu plus de 200.000 euros de subsides sur trois ans.