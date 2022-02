Deliverect, Scale-up de l'année 2021 en Flandre

Deliverect a été créée en 2018 et a développé un système qui constitue l'épine dorsale des repas à livrer grâce à la centralisation des commandes en ligne pour les restaurateurs notamment. En centralisant les commandes en ligne, Deliverect aide les restaurants, petits et grands, à minimiser les erreurs de commande et à traiter les commandes plus rapidement.

"Si nous pouvons soutenir les restaurants, alors nous sommes satisfaits", a souligné Zhong Xu, CEO de Delivrect, qui a rappelé que le secteur de la restauration a traversé une période très difficile ces dernières années en raison de la crise du coronavirus. "Nous avons pu livrer plus de 100 millions de commandes."